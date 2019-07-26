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26.07.2019 - 06:14| AA

Konya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var...

Konya'da hafif ticari araçla işçilerin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var...

 

Yunus Yılmaz (47) idaresindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde Ahmet Anlaş'ın (55) kullandığı 42 NG 195 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Anlaş, Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36), Suriye uyruklu Zekeriya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyho (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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