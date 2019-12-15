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15.12.2019 - 09:49 | | DHA

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonrası polis, düzenlenen operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 965 gram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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