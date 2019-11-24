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24.11.2019 - 12:00 | | AA

Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 2 metre çapında yeni obruk oluştu.

Konya'da yeni obruk oluştu
Konya'da yeni obruk oluştu
Konya'da yeni obruk oluştu
Konya'da yeni obruk oluştu
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Sürekli obruk oluşumlarının yaşandığı ilçede, Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisindeki tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçiler tarafından fark edildi.

Yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 2 metre çapındaki obruk, çevrede yaşayanlar ve arazisi olanlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Obruk çevresinde çatlaklar da meydana geldi.

Çiftçilik yapan Ali Ocakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sürekli obruk oluştuğunu söyledi.

Obruğu sabah saatlerinde fark ettiklerini dile getiren Ocakçı, "Bundan 5 gün öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Tahminime göre birkaç gün önce oluşmuş olabilir. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle çalışırken obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi." diye konuştu.

 

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