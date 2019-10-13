Konya’nın bilinmeyen yüzü

Türkiye, ilaç ve doğal ilaç hammaddesi olarak kullanılabilen binlerce endemik bitki çeşidiyle dünyanın zengin ülkelerinden. Öyle ki dünyada 320 bin bitki çeşidi bulunuyor ve bunların 270 bini tanınıyor ve sadece 70 bin bitkiden faydalanılıyor. Bu bitkilerin de 3 bini besin kaynağı, 25 bini tedavi amaçlı, 5 bini endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Anadolu’da ise 11 bin 707 bitki bulunurken bunların 3 bin 150’si endemik bitki özelliği taşıyor. Etkinlikleri klinik çalışmalarla kanıtlanan bu bitkiler, ilaç olarak ruhsatlandırılıp reçetelendirilebiliyor ya da besin desteği, kişisel bakım gibi ürünlerde yardımcı madde veya hammadde olarak kullanılıyor.



15 ülkeye şifa taşıyor



Türkiye’nin birçok bölgesinde endemik bitkiler bulunuyor. Bu bitkilerin önemli bir kısmı, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, hoşgörü ve barışın en büyük temsilcilerinden Mevlâna’nın memleketi Konya’nın bereketli topraklarında yetişiyor. 2 milyon hektar tarım alanıyla Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya, buğday, arpa, şekerpancarı, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, mısır, patates gibi ürünlerde başı çekmenin yanı sıra endemik bitki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.



Bu bitkilerin tıbbi ürüne dönüşmesinde ise Konya’da 135 yıldır faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen yemeklik bitkisel sıvı yağ üreticilerinden Helvacızade Grubu’nun, “Tarladan eczaneye” misyonuyla 2012’de pazara sunduğu global sağlıklı yaşam markası Zade Vital, önemli rol oynuyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen ve etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bitkileri, İyi Üretim Uygulamaları standartlarında katma değerli, yenilikçi sağlıklı yaşam ürünlerine dönüştüren marka, bugün Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya 5 kıtada, 15 ülkeye şifa taşıyor. Bu ülkeler arasında ABD’ye ürünlerini sunmaya başlayan markanın 56 farklı ürünün gönderildiği ABD pazarı için 2023 hedefi ise 200 yeni Türk tıbbi bitkisini ihraç etmek. Grup tarafından sağlık alanında son 5 yılda yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımının toplam tutarı 40 milyon euro’yu buluyor. Zade Vital, aynı zamanda Ege Üniversitesi ARGEFAR iş birliğiyle, iki Ar-Ge merkezinde Türkiye’nin 45 bitkisini, 145 farklı ürün ve 558 farklı formla geliştirerek katma değerli besin desteği haline getiriyor.









Yüzde 100 doğal soğuk sıkım bitkisel yağ erisini tüketicilerine sunarken çörek otu, keten tohumu, nar çekirdeği ve üzüm çekirdeği yağlarında Sağlık Bakanlığı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Yönetmeliği Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı’na sahip Zade Vital, Ar-Ge çalışmalarıyla dünyaca ünlü vitaminleri ve etken maddeleri, Türk tohumlarıyla birleştirerek ısırgan tohumu yağı içeren Biotin, çörek otu yağı içeren ve bağımlılık yapmayan nazal sprey gibi yenilikçi ürünlere imza atıyor.



Yenileri yolda



Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı olan Zade Vital Genel Müdürlüğü’nde ailenin 4. kuşak üyelerinden K. Taha Büyükhelvacıgil bulunuyor. Üçüncü kuşak üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve CEO Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in ‘Kendi markamızı üretmeliyiz’ hedefiyle başlattığı çalışmalar sonucu 1989’da Zade Yemeklik Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri inşaatının başlamasıyla sanayiye adım attıklarını belirten Taha Büyükhelvacıgil, “Ülkemizde besin desteği olarak kullanılan yağları nasıl daha güvenilir bir şekilde üreterek eczane raflarına taşıyabiliriz düşüncesinden doğan yüzde 100 yerli ve milli bir markadır Zade Vital… Bugüne kadar 45 bitki, meyve ve tohumumuz üzerinde Ar-Ge çalışması yürüttük ve 2023’e kadar 200 yeni Türk bitkisini daha sağlık ürünü formunda ülkemize sunmayı ve 7 kıtaya ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.









Uluslararası operasyonlarını 2018’de ABD Chicago’da kurulan Zade Global Inc. Şirketi ile yürüten Helvacızade Grubu, nüfusun yüzde 83’ünün besin destekleri kullandığı ABD’de yılsonuna kadar zincir eczaneler, sağlık merkezleri, klinikler ve dijital çalışmalarla ülke geneline yayılmayı hedefliyor.



Mucizevi yağlar



Çörek otu yağı: Bağışıklığı güçlendirici, alerji tedavisine yardımcı olur.



Aspir yağı: Metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ-kas dengesini düzenlemeye yardımcı.



Rüşeym yağı: Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Yer fıstığı yağı: İştah üzerinde olumlu etkileri var.



Kabak çekirdeği yağı: İyi huylu prostat büyümesine (BPH) karşı kullanılıyor. Kadınlarda, aşırı aktif mesane tedavisine yardımcı olmakta.



Hindistan cevizi yağı: Sinir sistemi ve eklem sağlığına iyi geliyor.



Üzüm çekirdeği yağı: Hipertansiyon, varis, hemoroit belirtilerinin azalmasına yardımcı olmakta.



Nar çekirdeği yağı: Yaşlanma karşıtı.



Keten tohumu yağı: Kabızlığa, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.



İncir çekirdeği yağı: Göz ve sarı nokta hasarında tedaviye yardımcı olmakta.



Kişniş yağı: Kaygı ve endişe haline iyi geliyor.



Isırgan tohumu yağı: Saç, tırnak sağlığı, kepek ve yağlanmaya iyi geliyor.

Ceviz yağı: Zihin sağlığını koruyor.



