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24.12.2019 - 14:08 | | AA

Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.

Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!
Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!
Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!
Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!
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İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bina ile 3 otomobilde hasar oluştuğunu tespit etti.

Araç ve bina sakinlerinin şikayeti üzerine müteahhit, ifadesine  başvurulmak üzere İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Söz konusu site ile bulunduğu sokağa şerit çekilerek giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

Öte yandan İskenderun Körfezine açılan balıkçılar da olumsuz hava  koşulları nedeniyle barınağa dönüş yaptı.

 

 

 

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