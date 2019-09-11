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11.09.2019 - 10:36| İHA

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!

İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!

Maltepe Cevizli Mahallesi Neşe Sokak’ta yer alan bir apartmanın çatı katındaki dairede iddiaya göre bir köpeğin seslerini duyan vatandaşlar pencereye koştu. Vatandaşlar evde bulunan şüphelinin köpeğe vurduğunu görünce hemen durumu polise bildirdi. Bu sırada bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerdeki şahıs ilk önce köpeği tokatlarken daha sonra köpeğe tekme atıyor ve zavallı hayvanın kafasını yerlere vuruyor.

Görüntülerin paylaşılması ardından hayvanseverler evin önüne akın etti. Polise haber verilmesinin ardından zanlı gözaltına alındı. Şahısla birlikte polis merkezine götürülen köpek, belediye ekiplerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Şahsın polis merkezinde sorgusu sürüyor.

 

 

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.
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