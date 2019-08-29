29.08.2019 - 12:07| DHA
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Konya'da evinin bahçesindeki odunlukta köpeğe tecavüz eden İ.H.(75), jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İ.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 22 Ağustos günü Ilgın ilçesinde meydana geldi. Jandarma, İ.H.'nin evin bahçesindeki odunlukta sokak köpeğine tecavüz ettiği ihbarını aldı. Hemen adrese giden jandarma, İ.H.'yi yarı çıplak halde, köpeğe tecavüz ederken yakaladı.
Gözaltına alınan İ.H. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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