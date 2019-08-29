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29.08.2019 - 12:07| DHA

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Konya'da evinin bahçesindeki odunlukta köpeğe tecavüz eden İ.H.(75), jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İ.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Olay, 22 Ağustos günü Ilgın ilçesinde meydana geldi. Jandarma, İ.H.'nin evin bahçesindeki odunlukta sokak köpeğine tecavüz ettiği ihbarını aldı. Hemen adrese giden jandarma, İ.H.'yi yarı çıplak halde, köpeğe tecavüz ederken yakaladı.

Gözaltına alınan İ.H. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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