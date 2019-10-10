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10.10.2019 - 13:48 | | İHA

Köpek balığına tekme atan balıkçıya 773 lira ceza!

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir balıkçıya, bir süre önce denizden yakaladığı köpek balığına tekme attığı iddiası ile ceza kesildi.

Köpek balığına tekme atan balıkçıya 773 lira ceza!

Erdek'te denizde yakaladığı köpek balığına işkence yaptığı iddiasıyla bir balıkçıya 773 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, B.S., 'Nurban Reis' isimli teknesiyle balık tutmak için Turanköy açıklarında Marmara Denizi'ne açıldı.

Denizde köpek balığı yakalayan B.S.'nin balığa tekme attığı sosyal medyadan tespit edildi. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, B.S.'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 lira para cezası verdi.

 

 

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