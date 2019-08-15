MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKöpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü
15.08.2019 - 22:50| AA

Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde komşular arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba-oğul öldürüldü.

Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

 

İlçeye bağlı Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile H.G. arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle yaşanan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.G, İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a tüfekle ateş açtı.

Yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü! İfadesi 'pes' dedirttiAydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Aşk ihaneti nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden zanlı, pişman olduğunu söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

En güzel Cuma mesajları ve sözleri! 16 Ağustos Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları ve sözleri! 16 Ağustos Cuma mesajları

Dün sahaya girmişti! Açıklama yaptı

Dün sahaya girmişti! Açıklama yaptı

Sıradaki Haber