KÃ¶pekten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± aÄŸaÃ§ta 2 gÃ¼n mahsur kaldÄ±

04.10.2019 - 12:01 | | DHA
Köpekten kaçtÄ±ÄŸÄ± aÄŸaçta 2 gün mahsur kaldÄ±
Gaziantepâ€™in Ä°slahiye ilÃ§esinde, kendisini kovalayan kÃ¶pekten kaÃ§arken aÄŸaÃ§ta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.
CevdetpaÅŸa Mahallesiâ€™nde, sokak kÃ¶peÄŸinin kovaladÄ±ÄŸÄ± kedi, kaÃ§mak iÃ§in yol kenarÄ±nda bulunan evin bahÃ§esindeki aÄŸaca tÄ±rmandÄ±. Kedinin 2 gÃ¼ndÃ¼r aÄŸaÃ§tan inemediÄŸini fark eden ev sahibi RÃ¼stem BeÅŸtepe, itfaiye ekiplerinden yardÄ±m istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle aÄŸaca Ã§Ä±karak, kediyi bulunduÄŸu yerden kurtardÄ±. Ä°tfaiyecinin yere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kedi koÅŸarak gÃ¶zden kaybolurken, kurtarmayÄ± izleyen mahalleli ise itfaiyecilere teÅŸekkÃ¼r etti.
Â
AVM'de yürüyen merdiven dehÅŸetine 200 bin liralÄ±k tazminat davasÄ±BaÅŸakÅŸehir'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmaklarÄ± kopan 5 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun ailesi, 200 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±. Yürüyen merdiven dehÅŸetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± o anlar, güvenlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedilmiÅŸti.