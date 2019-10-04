KÃ¶pekten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± aÄŸaÃ§ta 2 gÃ¼n mahsur kaldÄ±

CevdetpaÅŸa Mahallesiâ€™nde, sokak kÃ¶peÄŸinin kovaladÄ±ÄŸÄ± kedi, kaÃ§mak iÃ§in yol kenarÄ±nda bulunan evin bahÃ§esindeki aÄŸaca tÄ±rmandÄ±. Kedinin 2 gÃ¼ndÃ¼r aÄŸaÃ§tan inemediÄŸini fark eden ev sahibi RÃ¼stem BeÅŸtepe, itfaiye ekiplerinden yardÄ±m istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle aÄŸaca Ã§Ä±karak, kediyi bulunduÄŸu yerden kurtardÄ±. Ä°tfaiyecinin yere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kedi koÅŸarak gÃ¶zden kaybolurken, kurtarmayÄ± izleyen mahalleli ise itfaiyecilere teÅŸekkÃ¼r etti.





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