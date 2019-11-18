18.11.2019 - 07:50 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â
Köprüde BuluÅŸmalar 15 yaÅŸÄ±nda
KÃ¶prÃ¼de BuluÅŸmalar, 15-16 Nisan 2020 arasÄ±nda 15â€™inci kez dÃ¼zenlenecek. Film GeliÅŸtirme AtÃ¶lyesi, sinemacÄ±lara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararasÄ± sunumunu yapmalarÄ± iÃ§in olanak yaratÄ±rken, ortak yapÄ±mlar iÃ§in de zemin hazÄ±rlamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
Bu yÄ±l KÃ¶prÃ¼de BuluÅŸmalar atÃ¶lyelerine katÄ±lmÄ±ÅŸ filmler arasÄ±ndan KÄ±z KardeÅŸler (Emin Alper), GÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r (Serhat Karaaslan), Peri: AÄŸzÄ± Olmayan KÄ±z (Can Evrenol), Kronoloji (Ali AydÄ±n) , KÃ¼Ã§Ã¼k Åžeyler (KÄ±vanÃ§ Sezer), KraliÃ§e Lear (Pelin Esmer) ve Entwined (Minos Nikolakakis) 2019 yÄ±lÄ±nda ilk gÃ¶sterimlerini seÃ§kin festivallerde yaptÄ±lar.
Film GeliÅŸtirme AtÃ¶lyesiâ€™ne TÃ¼rkiyeâ€™den seÃ§ilen projelerin yÃ¶netmen, senarist ve yapÄ±mcÄ±larÄ±, KomÅŸular platformuna seÃ§ilen uluslararasÄ± projelerin ekipleri ile birlikte yapacaklarÄ± Ã¶n hazÄ±rlÄ±k ve sunum teknikleri eÄŸitimine ek olarak senaryo, prodÃ¼ksiyon, daÄŸÄ±tÄ±m ve pazarlama Ã¼zerine kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacak.