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24.11.2019 - 17:44 | | İHA

Köprüden uçtular! Can pazarı...

Bursa'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Köprüden uçtular! Can pazarı...
Köprüden uçtular! Can pazarı...
Köprüden uçtular! Can pazarı...
Köprüden uçtular! Can pazarı...
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Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa köprülü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Yıldırım istikametine giden Selçuk Ç.'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, sürücünün Demirtaşpa Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü Selçuk C. (26) ile Cemil K. (27), Ünal K. (31) ve İsmail K. (43) yaralandı. Aracın takla atarak köprüden düştüğünü gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerini abluka altına alan ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Adana'da korkutan depremAFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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