Kore-eda bilinmez sularda

Dünyanın en köklü film festivali Venedik, dün 76. kez başladı. Açılış filmi usta Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği “La vérité”ydi. Aynı zamanda “Altın Aslan” adayı olan film, Kore-eda’nın kariyerinde özel bir yerde duruyor. Bir önceki filmi “Arakçılar”la Cannes’dan büyük ödül Altın Palmiye kazanan yönetmenin Japonya dışında çektiği ilk film. Başrollerinde Catherine Deneuve, Juliette Binoche ve Ethan Hawke’ın yer aldığı filmin kalbinde bir anne kız ilişkisi var. Deneuve’ün canlandırdığı ünlü oyuncu Fabienne’in senarist kızı Lumir (Binoche), ABD’den eşiyle (Hawke) annesinin otobiyografi kitabını kutlamak için gelir. Anne ve kız arasında geçmişe dayanan kapanmamış hesaplar vardır.

Yine aile dramı

Aile dramlarına getirdiği derinlikle çağdaş Japon sinemasının en önemli hikâye anlatıcılarından birine dönüşen Kore-eda, ona Altın Palmiye kazandıran “Arakçılar”da ve 2017 yapımı “Son Cinayet” ile suç ve polisiyeye doğru bir eğilim sergiliyordu. Bu değişik yol, yönetmenin sinemasına yeni bir derinlik getiriyordu. La vérité’yle birlikte bir kez daha düz bir aile dramına imza atıyor. Filmin, sinema endüstrisine içeriden bir bakış içerse de merkezde anne ve kızın ilişkisi ve “Anılarımıza ne kadar güvenebiliriz?” sorusu olduğu söylenebilir. Yönetmenlerin kendi ülke ve dillerinin dışına çıktığında sonucun her zaman memnuniyet verici olmaması çok sık karşılaşılan bir durum. La vérité, Kore-eda’nın çizgisinin çok dışında kalan bir yapım olmasa da, yönetmenin en parlak işlerinden biri olduğu da söylenemez. Ancak takip ettiği klasik izlek ve Fransız sinemasının iki büyük oyuncusunu (Binoche ve Deleuve) bir araya getirmesiyle açılış filmi için doğru bir seçim.

21 film yarışıyor

Önümüzdeki günlerde Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel başkanlığındaki, Kanadalı eleştirmen Piers Handling, Kanadalı yönetmen Mary Harron, İngiliz oyuncu Stacy Martin, Meksikalı görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto, Japon yönetmen Tsukamoto Shinya, İtalyan yönetmen Paolo Virzì’den oluşan jüri, aralarında Noah Baumbach, Steven Soderbergh, Pablo Larrain ve Roy Anderson’ın da yeni filmlerinin yer aldığı 21 filmi değerlendirecek.