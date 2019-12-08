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08.12.2019 - 20:21 | | İHA

Korku dolu anlar! 7 kişilik aile ölümden böyle kaçtı

Kayseri'de evlerinde yangın çıkan ve balkon demirlerine bağladıkları perdeyle aşağı inmeye çalışan 7 kişilik Suriyeli aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Korku dolu anlar! 7 kişilik aile ölümden böyle kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta bulunan Tren Apartmanı'nın birinci katında kalan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede daireyi kaplayan yangından üst kata kaçan aile fertleri dumandan etkilendi. Dumanın tüm apartmanı kaplaması nedeniyle paniğe kapılan 7 kişilik Suriyeli aile balkon demirine tül perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı.

Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangından kaçarken hayatlarını riske atacak olan Suriyeli aileyi itfaiye merdiveni yardımı ile balkondan tahliye etti. Aile bireyleri birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangın ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Korku dolu anlar 7 kişilik aile ölümden böyle kaçtı

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