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04.08.2019 - 19:46| DHA

Korku dolu anlar! Bıçakla dehşet saçtı

Malatya'da, Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.'yi bıçakla yaraladı. Polis, Hasan A.'yı gözaltına aldı.

Korku dolu anlar! Bıçakla dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan A., kız kardeşi Gurbet A. ve erkek arkadaşı Kerem K.'yi yan yana gördü.

Hasan A.'nın ikilinin yanına gitmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A., yanındaki bıçakla kız kardeşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Kanlar içinde kalan Gurbet A. ve Kerem K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Hasan A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.
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