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22.08.2019 - 16:48| DHA

Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.

Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında D400 Karayolu Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Şengül Barutçu'nun (42) kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki duvara çarparak, takla attı. Hurdaya dönen otomobilden Şengül Barutçu, çocukları Y.(8) ve O. (6) ile Adem Yiğit(42) yola savrularak, yaralandı. 

YARALI ANNEYE GİTMEK İSTEDİLER

Kazayı gören vatandaşlar acıyla kıvranan Şengül Barutçu'yu kalkmaması konusunda uyarmaya çalışırken, annelerinin yanına gelmek isteyen çocukları da olay yerinden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan Şengül Barutçu, kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım altına alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ve 2 çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Korku dolu anlar Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Korku dolu anlar Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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