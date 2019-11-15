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15.11.2019 - 09:13 | | İHA

Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

Konya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü.

Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde M.E.H. (32), karısı 1 çocuk annesi H.E.H (20) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra M.E.H., karısını dövdü.

Kendisine şiddet uygulayan kocasının elinden kaçan H.E.H alt komşusuna giderek yardım istediği sırada kocası tekrar eve götürerek darbetmeye devam etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde H.E.H'yi yerde baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kocası tarafından darp edilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada evde bulunan koca M.E.H. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Korku evi Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

Olay yerindeki incelemelerinin ardından karısını döverek öldüren şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, genç kadının cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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