MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKorkunç! Ayağı koptu
01.10.2019 - 12:57 | | İHA

Korkunç! Ayağı koptu

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 78 yaşındaki kadının ayağı sıkıştığı yerde koptu.

Korkunç! Ayağı koptu

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 06 Z 1926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yavuz hafif yaralanırken yolcu Fadime Y.'nin (78) ayağı araçta sıkışarak koptu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 78 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç Ayağı koptu

Korkunç Ayağı koptu

Yaşından çok hapis cezası var!Samsun'da yaşından çok hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan ve 16 ayrı suçtan da aranan 27 yaşındaki kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarık Ünlüoğlu neden vefat etti? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı?

Tarık Ünlüoğlu neden vefat etti? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı?

Korkunç iddia! 13 yıldır önce dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

Korkunç iddia! 13 yıldır önce dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Sıradaki Haber