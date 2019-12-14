MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkunç! Cam silerken 11. kattan düştü
ABONE OL
14.12.2019 - 22:08 | | İHA

Korkunç! Cam silerken 11. kattan düştü

Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç! Cam silerken 11. kattan düştü

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1835 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı.

Gülşen Aydın (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü. Gülşen Aydın'ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı.

Korkunç Cam silerken 11. kattan düştü



Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç Cam silerken 11. kattan düştü


7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber