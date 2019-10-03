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03.10.2019 - 20:15 | | DHA

Korkunç! Dere kenarında bulundu, kimliği henüz bilinmiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Korkunç! Dere kenarında bulundu, kimliği henüz bilinmiyor

Olay, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi.

Korkunç Dere kenarında bulundu, kimliği henüz bilinmiyor

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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