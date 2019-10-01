MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem13 yıl sonra itiraf etti! Dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi
01.10.2019 - 13:24 | | DHA

13 yıl sonra itiraf etti! Dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

Uşak’ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan A.'ın (18), dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, sevgili ile cinayeti birlikte işlediği iddia edilen ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ekrem P., gözaltına alındı.

13 yıl sonra itiraf etti! Dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Seyhan A., Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu koınutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

 

 

13 yıl sonra itiraf etti! Dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söylediUşak’ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan A.'ın (18), dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, sevgili ile cinayeti birlikte işlediği iddia edilen ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ekrem P., gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldığı sorusuna bu cevabı verdi! 'Aralarında benim ablam da var'

Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldığı sorusuna bu cevabı verdi! 'Aralarında benim ablam da var'

Son dakika... İnşaatta göçük! Can pazarı...

Son dakika... İnşaatta göçük! Can pazarı...

Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı!

Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı!

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Sıradaki Haber