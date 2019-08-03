Korkunç itiraf! 4 kızı hamile bırakıp...

Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan H.K., kürtaj skandalıyla ilgili detayları anlattı.

H.K. ifadesinde özetle şunları söyledi:

"1991 yılına kadar örgüt içerisinde Adnan Oktar'ın izni ile evlenmek serbestti ancak çocuk yapmak yasaktı. Çünkü Adnan Oktar çocuğun ayak bağı olacağını düşünüyordu. Fakat evli olanların bazıları kaza ile çocuk yaptı ve bu çocuklar da cemaatte büyümeye başladı."

KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN…

"Aylin Atmaca isimli şahıs Mehmet Murat Atmaca isimli şahsın resmi olarak eşiydi. Adnan Oktar herkesi boşandırdıktan sonra duyduğuma göre Aylin Atmaca ile ilişkiye girerek onu hamile bıraktı. Aylin Atmaca da kürtaj yaptırdı..."

"KÜRTAJ YAPTIRANLARDAN BİRİ DE DİDEM ÜRER"

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerden M.A. ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. M.A., "Adnan Oktar'ın talimatlarını hem bacılar, hem kız kardeşler, hem de kardeşler grubunda uygulatan kişinin Didem Ürer olduğunu ve onun da Adnan Oktar'dan hamile kalıp kürtaj yaptırdığını" ileri sürdü.

Ayrıca Adnan Oktar'ın birlikte olduğu kişilerden Gülgün Göktan ve Ebru Atilla Yılmaz'ın da hamile kaldıklarını ve kürtaj yaptırdıklarını iddia etti.