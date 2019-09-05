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05.09.2019 - 15:20| AA

Korkunç kaza! Araçtan sağ çıkamadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza! Araçtan sağ çıkamadı

Ömer Erdaş'ın kullandığı 07 YLS 09 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya  D 400 kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde Erdaş'ın  hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erdaş'ın  cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna  götürüldü.

 

 

 

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