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02.10.2019 - 15:45 | | DHA

Korkunç kaza! Baba öldü oğlu ağır yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü Cafer Akman (68) yaşamını yitirdi, oğlu Şaban Akman (38) ise yaralandı.

Korkunç kaza! Baba öldü oğlu ağır yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylülere dağıtılan kışlık odunları taşıyan Cafer Akman yönetimindeki 07 VR 702 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Cafer Akman olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Şaban Akman ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban Akman, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cafer Akman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

 

 

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