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29.11.2019 - 15:08 | | İHA

Korkunç! Odun keserken kendi boğazını kesti

Samsun'da ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından kesen bir kişi ölümden döndü.

Korkunç! Odun keserken kendi boğazını kesti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan Topbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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