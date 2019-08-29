MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKorkunç olay! Av tüfeği ile kendini öldürdü
29.08.2019 - 17:54| DHA

Korkunç olay! Av tüfeği ile kendini öldürdü

Aydın’da, satın aldığı traktörün borcunu ödemekte zorlanan Gürkan Ö. (42), av tüfeğini başına dayayıp ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Korkunç olay! Av tüfeği ile kendini öldürdü

 Efeler ilçesinin İlyasdere Mahallesi'nde yaşayan ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan Gürkan Ö., zeytin bahçesinde kullanmak için traktör aldı. Ancak traktörün borcunu ödemekte zorlandı. Bir süredir borcu nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen Gürkan Ö., bugün saat 11.00 sıralarında, Kuyucular Mahallesi'ndeki bahçesinde, av tüfeğini  başına dayayarak, ateşledi.

Silah sesi üzerine bahçeye koşan komşuları Gürkan Ö.'yü kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise Gürkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Gürkan Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladıZonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılmaya başlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? 2019 memur zamları

Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? 2019 memur zamları

Medeni durum ile bunama arasında bağlantı olabilir

Medeni durum ile bunama arasında bağlantı olabilir

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltında

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

Sıradaki Haber