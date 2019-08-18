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18.08.2019 - 16:20| DHA

Korkunç olay! Balık tutmak için gelenler fark etti

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü köyünde Faruk Ünür'ün (39) gölette cansız bedeni bulundu.

Korkunç olay! Balık tutmak için gelenler fark etti

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçüklü göletinde meydana geldi. Gölete balık tutmak için gelenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince göletten çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yaptıkları inlemede cesedin Faruk Ünür'e ait olduğunu belirledi.

Ünür'ün cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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