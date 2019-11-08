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08.11.2019 - 18:32 | | DHA

Korkunç olay! Evin kapısında böyle bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

Korkunç olay! Evin kapısında böyle bulundu

Olay, öğlen saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokakta meydana geldi. 2 katlı binada oturan Önder K., evin giriş kapısına kendisini iple astı. Önder K.'nin ipe asılı halde görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Önder K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Önder K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

Korkunç olay Evin kapısında böyle bulundu

 

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