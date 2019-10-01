Korkunç olay! İşçilerin üzerine kaynar su döküldü

Olay, Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümündeki buhar kazanında bakım yapan işçilerin üzerine kaynar su döküldü. Yaşanan olay sonrası diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince O.K. (26), C.Ç. (26), Ö.K. (25), G.K. (28) ve M.K. (26) Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.