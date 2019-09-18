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18.09.2019 - 10:33 | | DHA

Korkunç olay! Tartıştığı eşini bıçakladı

Kırıkkale'de Afganistan uyruklu kaynakçı E.K. (30), evde tartıştığı eşi Shakiba Kazemi'yi (32) bıçaklayarak yaraladı. Kazemi, hastanede tedaviye alınırken, E.K., gözaltına alındı.

Korkunç olay! Tartıştığı eşini bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde E.K. ve eşinin yaşadığı evde meydana geldi. Sanayi sitesinde kaynakçı olarak çalışan E.K., evde 2 çocuğunun annesi eşi Shakiba Kazemi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren E.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Shakiba Kazemi'yi göğüs, sırt ve boyun kısımlarından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan kadın, sesler üzerine gelen komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Shakiba Kazemi, burada tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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