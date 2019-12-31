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31.12.2019 - 21:35 | | AA

Korkunç olayda yeni gelişme: Kızları, damadı ve gelini tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülen Kazım Avcı'nın katil zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kızı, damadı ve gelini tutuklandı.

Korkunç olayda yeni gelişme: Kızları, damadı ve gelini tutuklandı

Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın (72) öldürülmesine ilişkin dosyayı son 6 ayda detaylandırdı.

Soruşturma kapsamında maktulün eşi C.A. (74), kızları C.T. (24) ve Y.K. (31) ile damadı M.T. (25) ve gelini N.A (49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

Korkunç olayda yeni gelişme: Kızları, damadı ve gelini tutuklandı

Olay

İlçeye bağlı Afşar Mahallesi'nde yaşayan C.A, 2 Temmuz 2017'de eve geldiğinde eşi Kazım Avcı'yı (72) yatağında hareketsiz yatar vaziyette bulduğunu iddia etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Avcı'nın vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edilmişti.

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