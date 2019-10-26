KorkunÃ§ Ã¶lÃ¼m! Evde feci halde bulundu

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26.10.2019 - 21:58 | | DHA

Korkunç ölüm! Evde feci halde bulundu

Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde, Murat S. (31) evde kendisini iple tavana asarak yaÅŸamÄ±na son verdi.Â Â

Korkunç ölüm! Evde feci halde bulundu

Olay, akÅŸam saatlerinde, GÃ¶lcÃ¼k Åžehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, bir sÃ¼redir bunalÄ±mda olan Murat S. evde kimse olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendini iple tavana astÄ±.

Murat S.'yi evde asÄ±lÄ± halde bulan yakÄ±nlarÄ± durumu polise bildirdi. Olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde Murat S.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Murat S.'nin cesedi otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Öldürüp, dayÄ±sÄ±nÄ±n bahçesine gömdüBakÄ±rköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiÄŸini iddia ettiÄŸi komÅŸusu Hüseyin Seyman'Ä±(85) Silivri'ye götürüp baÅŸÄ±ndan tabanca ile vurarak öldürdü.  Seyman'Ä± dayÄ±sÄ±nÄ±n evinin yanÄ±ndaki bahçeye gömen Malkara tutuklandÄ±.
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