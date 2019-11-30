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30.11.2019 - 07:50 | | İHA

Korkunç ölüm... Yaşlı adam yanarak can verdi

Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm... Yaşlı adam yanarak can verdi

Yırca Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan yangın çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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