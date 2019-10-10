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10.10.2019 - 02:35 | | İHA

Korkunç! Sokak köpeğini işkenceyle öldürdüler

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği işkence edilerek öldürüldü.

Korkunç! Sokak köpeğini işkenceyle öldürdüler

 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaburgagediği Mahallesi’nde gezinen sokak köpeği önce taşlandı, ardından da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen Kaburgagediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpekten ve çevredeki fişeklerden örnekler alarak inceleme başlattı.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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