Korkunç! Yoldan geçerken boynuna makas saplandı

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, olay dün öğlen saatlerinde Esentepe mahallesinde meydana geldi. İddialara göre; Ezel E. teyzesi ile birlikte yolda yürüyordu. 2389 numaralı sokağa geldiklerinde iki grup yol verme yüzünden tartışıyordu. Tartışma giderek alevlendi ve olay yerinden geçen Ezel E. bir anda yere yığıldı.

Teyzesi ve çevredekiler, kızın boğazındaki makası görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Ezel yoğun bakıma alındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis kavgaya karışanlardan Ç.G., E. G. ve Ü.G' yi gözaltına aldı. Doktorlar, Ezel'in felç kalma olasılığı olduğu söylendi.