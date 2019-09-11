Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi başrol oyuncuları

Korkusuz Korkak filmi bu akşam ekrana gelecek. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Korkusuz Korkak filminde Kemal Sunal, bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim karakterine hayat verir. Geçinme zorluğu yaşayan Mülayim'in hayatı hastaneye tahlil yapmak için gitmesi ile alt üst olacaktır. Hastanede karışan Mülayim Sert ve Mülayim Ters adlıiki vatandaşın raporlarının değişmesi ile hayatı alt üst olan Mülayim öleceğini bildiği için artık eski Mülayim olmayacak karşısına çıkan herkese rest çekecektir. Milli Piyango'dan kendisine çıkan büyük ikramiye ile Umumi Tuvalet açan Mülayim gerçekleri öğrenince bu seferde hayatta kalabilmek için peşindeki kiralık katil ve adamları alt etmeye çalışacaktır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan, Yadigar Ejder, Zafer Önen, Kamer Baba, Ekrem Gökkaya, Dündar Aydınlı, Çetin Başaran, İhsan Özenç, Erdoğan Seren, Süheyl Egriboz, Hakkı Kıvanç ve Yılmaz Kurt yer almaktadır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak, 1979 yılında İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekildi.