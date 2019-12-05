Korkusuzlar filminin konusu nedir? Filmin türü nedir? Oyuncular kimler?
7 Aralık 2017'de vizyona giren Korkusuzlar filmi, dram türünde. Joseph Kosinski'nin yönettiği Korkusuzlar filminin konusu nedir? Oyuncular kimler? İşte Korkusuzlar filmi hakkında merak edilenler...
Korkusuzlar filminin konusu, 2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...
Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.
KORKUSUZLAR OYUNCULARI KİMLER?
Josh Brolin
Rolü : Eric Marsh
Miles Teller
Rolü : Brendan McDonough
Jeff Bridges
Rolü : Duane Steinbrink
Jennifer Connelly
Rolü : Amanda Marsh
Taylor Kitsch
Rolü : Christopher MacKenzie
Andie MacDowell
Rolü : Marvel Steinbrink
James Badge Dale
Rolü : Jesse Steed
Geoff Stults
Rolü : Travis Turbyfill