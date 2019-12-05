Korkusuzlar filminin konusu nedir? Filmin türü nedir? Oyuncular kimler?

Korkusuzlar filminin konusu, 2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...



Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.

KORKUSUZLAR OYUNCULARI KİMLER?

Josh Brolin

Rolü : Eric Marsh

Miles Teller

Rolü : Brendan McDonough

Jeff Bridges

Rolü : Duane Steinbrink

Jennifer Connelly

Rolü : Amanda Marsh

Taylor Kitsch

Rolü : Christopher MacKenzie

Andie MacDowell

Rolü : Marvel Steinbrink

James Badge Dale

Rolü : Jesse Steed

Geoff Stults

Rolü : Travis Turbyfill