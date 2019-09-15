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15.09.2019 - 16:05 |

Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu

Gerçek hayattan uyarlanan film, Amerika’da 19 itfaiyecinin orman yangınını söndürmeye çalışırken yaşamlarını kaybettikleri trajik olayı beyazperdeye taşıyor. Peki, Korkusuzlar oyuncu kadrosunda kimler var?

Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.

KORKUSUZLAR KONUSU

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

KORKUSUZLAR OYUNCULARI

Josh Brolin
Rolü : Eric Marsh

Miles Teller
Rolü : Brendan McDonough

Jeff Bridges
Rolü : Duane Steinbrink

Jennifer Connelly
Rolü : Amanda Marsh

Taylor Kitsch
Rolü : Christopher MacKenzie

Andie MacDowell
Rolü : Marvel Steinbrink

James Badge Dale
Rolü : Jesse Steed

Geoff Stults
Rolü : Travis Turbyfill

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Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu

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