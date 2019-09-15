Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu
Gerçek hayattan uyarlanan film, Amerika’da 19 itfaiyecinin orman yangınını söndürmeye çalışırken yaşamlarını kaybettikleri trajik olayı beyazperdeye taşıyor. Peki, Korkusuzlar oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.
KORKUSUZLAR KONUSU
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...
KORKUSUZLAR OYUNCULARI
Josh Brolin
Rolü : Eric Marsh
Miles Teller
Rolü : Brendan McDonough
Jeff Bridges
Rolü : Duane Steinbrink
Jennifer Connelly
Rolü : Amanda Marsh
Taylor Kitsch
Rolü : Christopher MacKenzie
Andie MacDowell
Rolü : Marvel Steinbrink
James Badge Dale
Rolü : Jesse Steed
Geoff Stults
Rolü : Travis Turbyfill