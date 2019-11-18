MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKorkutan kaza! Kamyonet yan yattı
18.11.2019 - 13:10 | | DHA

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Düzce’de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Kaza, sabah saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Rahim Köroğlu yönetimindeki 54 HC 963 plakalı kamyonet yol kenarında park halindeki 81 KJ 972 ve 81 AAY 080 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonet devrilirken, kazada 81 AAY 080 plakalı otomobilin içinde bulunan Emine Akgül yaralandı.

Emine Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Sıradaki Haber