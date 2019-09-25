Korkutan yangÄ±n! SokaÄŸa fÄ±rladÄ±lar

YangÄ±n, KargÄ±pÄ±narÄ± Mahallesi'nde Ã§oÄŸunlukla yabancÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± 840 dairelik bir sitenin 12â€™nci katÄ±nda meydana geldi. BelÃ§ikalÄ± bir Ã§ifte ait olan dairede unutulduÄŸu sanÄ±lan Ã¼tÃ¼nÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ± sonucu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirilen yangÄ±na BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti.

YangÄ±n esnasÄ±nda Ã§oÄŸunluÄŸu yabancÄ±lardan oluÅŸan aileler, site bahÃ§esine inerek sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± korku dolu bakÄ±ÅŸlarla izledi. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, evde maddi hasar meydana geldi.

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