Koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri - Koronavirüs bulaşıcı mı? Corona virüs'den (Wuhan) korunma yolları nelerdir?

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de yayılmaya başlayan Koronavirüs tüm dünyayı meraklandırıyor. Çin yönetimi koronavirüs (corona virüs) için yeni yöntem uygulamaya karar verdi. Peki koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir? Coronavirüs'ten korunma ylları nelerdir? İşte koronavirüs (coronavirüs) son dakika haberleri...

KORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün’de görüldü.

Coronavirüsler alt familyası ait virüsün türlerdir Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri. Genomik boy koronavirüslerin yaklaşık 26 ila 32 arasında değişmektedir kilobaz , bir için en büyük RNA virüsü .

“Koronavirüs” adı , taç veya halo anlamına gelen Latin koronadan türetilir ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların (virüsün enfektif formu) karakteristik görünümüne işaret eder. kraliyet tacı veya güneş korona anımsatan bir görüntü . Bu morfoloji , virüsün yüzeyini dolduran ve konak tropizmi belirleyen proteinler olan viral sivri (S) peplomerler tarafından oluşturulur .

Tüm koronavirüslerin genel yapısına katkıda bulunan proteinler sivri uç (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsiddir (N). SARS koronavirüsünün spesifik durumunda ( aşağıya bakınız ), S üzerindeki tanımlanmış bir reseptör bağlanma alanı, virüsün hücresel reseptörüne, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’ye (ACE2) bağlanmasına aracılık eder . Bazı koronavirüsler (özellikle Betacoronavirus alt grup A üyeleri ) hemagglutinin esteraz (HE) adı verilen daha kısa başak benzeri bir proteine ​​sahiptir.



Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? (KORONAVİRÜS)

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TANISI

Kan testi: Bu test kanda Corona virüsü ile ilgili molekülleri araştırır. Testte, titer seviyesinin 3.200'ün üstünde olması hastalıktan şüphelenme nedenidir. Ancak kan değerlerindeki oynama nedeniyle belli bir süre sonunda test tekrarlanmalıdır. Ayrıca test kedinin Corona virüsü ile bulaşık olup olmadığı hakkında bilgi verir, yani virüsün mutasyon geçirip FIP olduğu ya da geçirmediği hakkında bilgi vermez.



Elisa testi*: Bir tür kan testi

RT-PRC testi*: Dışkı ve ağız içi mukoza testi

FA testi*: Doku ve karın içinde biriken sıvı için test

Karında biriken suyun incelenmesi: Islak FIP'te (bkz.: hastalık türleri) karında biriken sıvıyı inceler. Sıvıda protein oranının 35 g/L'yi geçmesi ve albümin/globulin'in %50'den büyük olması şüphelenme sebebidir. Hastalık sebebiyle karında biriken sıvı karakteristik olarak, kıvamlı, sarı ve bulanıktır.

Röntgen ve ultrason: Karında biriken sıvının ve bölgenin belirlenmesinde kullanılır.



Otopsi: Kedi öldükten sonra kesin tanı için yapılır. Amaç, ölen kediyle birlikte yaşayan kedilerin risk durumunu belirlemek olabilir.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI? NASIL?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Belki hasta kedinin daha uzun ve rahat yaşaması sağlanabilir. Çalışmalar devam etmektedir.

Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.

Islak FIP'te karında biriken suyun zaman zaman alınması kedinin solunumunu rahatlatabilir. Veteriner hekimin bilgisi dahilinde doğal ürünler denenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalığın efuziv forumun herhangi bir tedavisi yoktur.

Son dakika... Çin tamamen yasakladı! Salgın dalga dalga yayılıyor

Vahşi hayvan ticaretini durduran Çin yönetimi, 56 kişiyi öldüren koronavirüsün doğadaki hayvanlardan insanlara bulaşmış olabileceğini resmen duyurdu. Çin'de bir şehirde daha toplu ulaşım durduruldu. Dünyayı ürküten salgında can kaybı 56'ya, vaka sayısı ise 1975'e çıktı. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de marketler, süpermarketler, restoranlar ve e-ticaret sitelerinde vahşi hayvanların ticaretini yasakladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei hastalığa yol açan mikrobun vahşi hayvanlardan gelmiş olabileceğini söyledi, yayılma hızının güçleneceği uyarısını yaptı. Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hastalardan 324’ünün durumunun ağır olduğunu bildiriyor. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684. Son 24 saatte 688 yeni vaka tespit edildi, enfektelerle temas ederek müşahade altına alınan kişilerin sayısı ise toplam 21 bin 556'ya çıktı. Pekin yönetimi, salgını durdurmak için başkentin komşu şehri Tiencin’den yine diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatlerini askıya alıyor.

Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda 'şehrin mühürlenerek' kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından, bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenecek. Şantou'da bugünden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarının yanı sıra durak merkezli ya da internet üzerinden hizmet veren ticari taksilerin çalışması yasak olacak. Söz konusu yasak bugün yerel saat ile 14.00'ten itibaren başlayacak. Bununla birlikte yarından itibaren özel araç ve belirli malzemeleri taşıyan araçların dışındaki araçlar ve feribotların kente girişi yasaklandı.

Virüsün Vuhan kentinden Çin geneli ve dünyaya yayılması üzerine Çin'deki 13 entte toplu ulaşım durduruldu. Bu şehirler, Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning, Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'de Ay takvimi yeni yılı kutlamaları iptal edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping virüsün yayılma hızının arttığını söyledi. Jinping, durumun 'çok ciddi' olduğunu belirtti.

Hubei yerel idaresine bağlı toplam on kent karantinaya alınmış durumda. Virüsün ortaya çıktığı düşünülen Vuhan'ı da kapsayan bu karantina bölgesinde yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor.

Bu kentlerde kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatılmış durumda. Ancak Vuhan ve diğer karantina altındaki kentlerdeki marketlerde büyük kuyruklar oluştuğu, gıda stoklarının da azalmaya başladığı aktarılıyor.