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19.07.2019 - 09:36| DHA

Köşeye sıkıştılar! 10 kadın gözaltında

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.

Köşeye sıkıştılar! 10 kadın gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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