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04.08.2019 - 23:57| DHA

Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

Kosovalı Türk asıllı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti.

Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

 

Burbuçe Ruşitinin (50) göğüs kanseri olduğu ve Priştenede bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ruşitinin ölümü, başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere tüm Kosovalıları derinden üzdü.

Kosovanın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

SAVAŞI DÜNYAYA DUYURDU

Uzun yıllar Priştine Televizyonu'nda kültür programları yapan, aynı zamanda yazar olan Ruşiti 1998 ila 1999 yılları arasında Kosova savaşı sırasında Kosova'dan kaçmayarak Türk televizyon kanalı NTV'nin savaş muhabiri olarak görev yapmıştı.

Ruşiti, 10 yıl ABD'de yaşamını sürdürdü. Savaş sonrası 'Kokunu Özledim Kosova' isimli bir kitap kaleme alan Ruşiti'nin çok sayıda şiir kitabı da vardı.

Kosovanın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

Kosova Türk Gazeteciler Derneği de Ruşiti'nin vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. 

Burbuçe Ruşiti, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Priştine'deki şehir mezarlığında toprağa verilecek.

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