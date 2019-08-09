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09.08.2019 - 12:11

Kötü Çocuk filminin konusu | Kötü Çocuk filmi başrol oyuncuları

Kötü Çocuk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Romantik, Dram türünde çekilen Kötü Çocuk filmi vizyonda beş hafta boyunca kalırken 358.192 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4.170.011,00 TL hasılat elde etti. Peki Kötü Çocuk filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

Kötü Çocuk filminin konusu | Kötü Çocuk filmi başrol oyuncuları

Kötü Çocuk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TV ekranında izleyici ile buluşacak olan Kötü Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz oynuyor.

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİ KONUSU

Kayla doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş, yaşamı boyunca annesi tarafından büyütülmüş ve artık lise çağında bir genç kızdır. Ancak kendisini terk eden babasının aniden ortaya çıkmasıyla hayatı değişir. Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde, İstanbul'da, bir yandan babasıyla yaşama zorluğu çekerken bir yandan da yeni bir okula alışması gerekecektir. Fakat daha okulun ilk gününde hiç beklemediği birisiyle, gizemli Meriç ile tanışır. Kayla'nın hayatı sırlarla dolu Meriç'in peşinden gittikçe iyice karışacaktır..

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği film, Büşra Küçük'ün yazdığı çok satan ve internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan seri Kötü Çocuk'un beyazperde uyarlamas. Filmin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu beraber üstleniyor.

 

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