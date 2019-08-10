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10.08.2019 - 07:50| AYKUT YILMAZ Ankara

Kötü muamele hayvanı strese sokar

Kurbanlık hayvanların, eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde kesilmesi gerektiğini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, kötü muameleye 3 bin 897 TL cezası uygulanacağını belirtti

Kötü muamele hayvanı strese sokar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 Kurban Rehberi’nde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Bakanlık rehberde vatandaşlara kurbanlıklar konusunda önemli uyarıda bulundu. Rehberde, kurbanlık hayvanların, kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonları ve belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından kesilmesi gerektiği vurgulandı.

Köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bırakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kurbanlıkların kesilmesi gerektiğinin altı çizilen rehberde, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban  kesimleri yapılamayacağının altı çizildi.

Kaliteyi etkiler

Kurbanlık hayvanların, eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülüp, kasap ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde, usulüne uygun olarak yatırılıp kesilmesi gerektiğinin belirtildiği uyarıda, “Kesim öncesi hayvanlara yapılan kötü muamele hayvanları strese sokar. Bu durum kesim sırasında hayvanların kanlarının yeterince akıtılamamasına neden olur. Kanların yeterince akıtılamaması et kalitesini olumsuz yönde etkiler ve etlerin dayanma süresini kısaltır” denildi.

Bakan Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada tüm vatandaşların kurbanlarını, belirlenen yerlerde kesmesi gerektiğini kaydetti. Pakdemirli “Bu kesim yerlerinde Kurban Bayramı süresince görevlendirdiğimiz veteriner hekimlerimiz, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlarımıza  yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız da bu yerler dışında kurbanlarını keserek hijyen ve çevre kirliliğine mahal vermemeliler” diye konuştu.

Para cezası var

Pakdemirli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket edenlere bin 552 lira, Diyanet İşleri Başkanlığı  yönetmeliğine aykırı hareket edenlere de 3 bin 897 lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

 

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