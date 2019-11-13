13.11.2019 - 12:41 | | DHA
Kovalamaca ile durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Eskişehir’de otomobille polisin ihtarına uymayıp, kaçan Fahrettin D. (35), kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada eroin, kokain, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde Fahrettin D., kullandığı otomobille, yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken, Fahrettin D. gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada tabanca, pompalı tüfek, 12,56 gram eroin ve 2,12 gram kokain ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Fahrettin D.'nin kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet ile örgüt kurma suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.