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04.09.2019 - 09:47| DHA

Kovanları çalarken arıların soktuğu genç öldü

Adana'da iki arkadaşıyla birlikte arı kovanlarını çalmak istediği ileri sürülen genç, arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kovanları çalarken arıların soktuğu genç öldü

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yumurtalık ilçesine bağlı Keltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyyüp D. (28) ve 2 arkadaşı Keltepe Mahallesi'nde sit alanı üzerine kurulu İbrahim Güvercin'in kovanlarını çalmak istedi. Sabaha karşı kovanların yanına giden 3 şüpheli kovanlardan bir tanesini devirdi.

Bunun üzerine kovandan çıkan arılar, Eyyüp D.'yi birçok yerinden soktu. Bu nedenle zanlılar kovanları çalamadan olay yerinden kaçtı. İlk başta arı sokması olduğu için 3 arkadaş önemsemeyip yollarına devam ederken, bir süre sonra Eyyüp D. fenalaştı.

Arkadaşları hemen bir araçla genci Adana'da özel bir hastaneye getirdi. Burada Eyyüp D.'nin arı sokmasına alerjisi olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, kurtarılamadı.


Arı kovanlarının sahibi İbrahim Güvercin şahıslardan şikayetçi olurken, Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kovanları çalarken arıların soktuğu genç öldü

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