Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyor

Bademçay köyünde cep telefonları çekmediği için halk minareye, yüksek tepelere, evlerin çatısına ve ağaçlara çıkarak telefonla konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Pirgayip köyünde çıkan yangının 1 saat sonra itfaiye ekiplerine haber verilebildiği bölgede, olay sonrası geçici bir süreliğine cep telefonlarının kullanılabildiği öğrenildi. Köy Muhtarı Fahri Şentürk, "Cep telefonlarımız çekmiyor. Köyümüzde yangın olduğunda ya da hastalanan olduğunda normal olarak biz evimizden telefonlarımızla arama yapamıyoruz. Yakın bir köyde yangın oldu. O yangın bizim köyümüzde de olabilir. Maalesef haberdar etmemiz çok zor oluyor. Çıkıp bir tepeden arayacağız. Cep telefonlarımızın artık çalışmasını istiyoruz. Gençler köye geldiğinde ne interneti var ne cep telefonu var, daha sonrasında durmuyorlar ve gidiyorlar. Cep telefonuyla en son çocuklarımla 1 hafta önce Çankırı merkezden görüştüm. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA HASRET KALIYORUZ"

Köy sakinlerinden Naciye Emekli, "Ben köyümüzü geliştirmek için ev yaptım. Ama bir cep telefonuyla görüşemiyoruz. Çocuklarımıza hasret kalıyoruz. Şehre inmeyince, zirvelere çıkmayınca telefonla görüşemiyoruz. Biz 1940'ları yaşamak istemiyoruz. Çağ atladık. Köyümüzün gelişmesini istiyoruz" diye konuştu.

"ZİRVELERE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Köy imamı Ömer Seçkin, "Ben 1 buçuk yıldır bu köydeyim. Köyde cep telefonuyla birisiyle görüşmek istediğimizde yüksek zirvelere çıkmamız gerekiyor. Acil bir durum olduğunda hiçbir yere telefonla iletişim sağlayamıyoruz. Şehre indiğimizde anne ve babamızı arayabiliyoruz, onun haricinde kimseyle görüşemiyoruz" şeklinde konuştu.