09.12.2019 - 21:15 |
Salak Milyoner ve Köyden İndir Şehire filmlerindeki Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret'i canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Köyden İndir Şehire filmindeki Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret'i canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Köyden İndir Şehire filmindeki Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret'i canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
CEVAP: Halit Akçatepe