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18.09.2019 - 09:47 | | İHA

Köylere inen ayılar halkı tedirgin etti!

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köy yollarında son günlerde sıkça karşılaşılan ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Köylere inen ayılar halkı tedirgin etti!

İlçeye bağlı Paşalı köyünde yaşayan Hikmet Aydın, köyünde birçok kez yol güzergahlarında ayılarla karşılaştığını söyledi. Son olarak dün akşam saatlerinde yolda seyir halindeyken ayıyla karşılaşan Aydın, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.

Son günlerde sık sık ayılara rastladığını belirten Aydın, "Hemen hemen her gün birden fazla ayıyı görüyorum ama heyecandan fazla çekim yapamıyorum. Ayıların yuvasını da biliyoruz ama malum cezalardan dolayı bir şey yapamıyoruz. Özellikle bu bölgeye ilk kez gelenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.

 

 

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